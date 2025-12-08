Temblor
Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en el municipio de Algezares
El seísmo ha sido superficial y el 112 ha recibido 61 llamadas desde distintos puntos en el entorno de la capital, como El Palmar
Judit López Picazo
Un terremoto de 2,6 grados en la escala Richter ha sacudido Murcia esta tarde, sobre las 18.45 horas, con epicentro en el municipio de Algezares. Según informa el Instituto Geográfico Nacional, el seísmo ha sido superficial, a una profundidad de 0 kilómetros.
El 112 informó de que, por el momento, no se han registrado daños materiales ni humanos, aunque ya ha recibido 61 llamadas desde distintos puntos en el entorno de la capital, como El Palmar.
Por su parte, los servicios de emergencias ya comparten recomendaciones en redes sociales. Algunos de los consejos más relevantes son asegurar los objetos que puedan causar daños y tener a mano elementos como botellas agua, linternas y un botiquín de emergencias.
Desde las seis menos cuarto de la tarde, los murcianos colman los grupos de WhatsApp y sus cuentas de redes sociales con mensajes sobre el evento. "Qué miedo, me he movido con el sillón y todo", comenta una de nuestras lectoras.
Residentes de poblaciones como Patiño, Aljucer, Santo Ángel, Los Garres, San José, Torreagüera y Los Ramos han asegurado sentir el temblor.
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- El emblemático Hotel Bahía de Vigo renueva su imagen: adiós a los azulejos azules y más de 5,4 millones de inversión
- Retenciones en Vigo: varios autobuses de turistas portugueses complican el tránsito en Beiramar
- El ourensano Diego Fuentes, futuro 'copadre': «Pensé que no tenía por qué ser peor que otro sistema porque al final se trata de conocer a alguien con quien establezcas una afinidad»
- ¿Por qué conviven vecinos y huéspedes en el Hotel Bahía de Vigo?
- Villa Elisa ya es propiedad municipal
- Punto y final a la burla de Cerdedo