Un muerto y seis afectados en el incendio de una vivienda en Palas de Rei
Según apunta el 112, el fuego se originó en la parte baja del inmueble y quemó el soportal de madera y adornos navideños
Una persona ha fallecido esta madrugada y otras seis han resultado afectadas en un incendio en una vivienda de Palas de Rei, en Lugo. Fue uno de los habitantes quien, sobre las 6.15 horas de este lunes, alertó al 112 de que la casa estaba ardiendo con varios miembros de su familia en el interior. El humo se propagó por todas las estancias.
El servicio gallego de emergencias trasladó la alerta a 061, Bomberos de Chantada, GES de Monterroso y Guardia Civil.
A su llegada a la vivienda, situada en A Graña - en la parroquia de San Xiao do Camiño- los agentes de la Guardia Civil advirtieron que una de las personas no había logrado salir. Su cuerpo fue localizado en una habitación.
Los seis afectados fueron evacuados por los servicios sanitarios a un centro médico.
Los bomberos trabajaron con rapidez para apagar el fuego, que se originó en la parte baja del inmueble y quemó el soportal de madera y adornos navideños.
