Investigación
Detenido un joven en Madrid por el presunto homicidio de su padre
Un hombre de 59 años que ha fallecido tras sufrir una agresión que le ha provocado varias heridas
EP
Un joven ha sido detenido en la noche de este viernes en Madrid por el presunto homicidio de su padre, un hombre de 59 años que ha fallecido tras sufrir una agresión que le ha provocado varias heridas, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Los hechos han ocurrido en la calle Fenelón del distrito San Blas-Canillejas de Madrid, a la altura del número 14, sobre las 20.20 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido el aviso a través de varias llamadas, en las que se advertía que se había producido una agresión.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han explicado que hasta el lugar se ha desplazado la Policía Nacional y una UVI móvil con sanitarios del Summa 112, que han encontrado dentro de una vivienda el cuerpo ya sin vida del hombre de 59 años que presentaba varias heridas incisas.
El personal sanitario sólo ha podido confirmar el fallecimiento y, sin manipular el cuerpo, lo ha puesto a disposición judicial.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- Una odontóloga venezolana y su marido ingeniero hacen cola en el comedor social de Vigo al no poder convalidar sus títulos
- La rotura de un colector obliga a cerrar de forma urgente una calle del centro de Vigo durante 15 días