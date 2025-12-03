Investigan la muerte de una pareja irlandesa en Alicante

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de una pareja de nacionalidad irlandesa en el interior de una vivienda de una urbanización turístico residencial de Orihuela Costa (Alicante), según ha podido confirmar INFORMACIÓN.

Fueron vecinos del inmueble quienes alertaron a la Policía Local de Orihuela alrededor de las 10:15 horas, tras varios días sin ver actividad en la vivienda y detectar olores y signos en el entorno de la casa que consideraron anómalos.

Hallazgos

Los agentes locales, los primeros en llegar a la vivienda, encontraron la puerta principal entreabierta. En el interior, hallaron el cadáver de un hombre con una contusión craneal y que habría fallecido hace aproximadamente una semana, en función del primer informe forense.

Junto a él, una mujer presentaba lesiones en torso y extremidades y, aunque aún con signos vitales al llegar los servicios médicos, habría fallecido poco después. No ha trascendido la edad de ambos.

Ambos se hallaron en una dependencia de la vivienda semidesnudos, según las mismas fuentes. Los agentes también se encontraron restos de comida y bebida. La vivienda está situada en la avenida Escorpiones. Un largo vial de gran capacidad que separa el sur del término municipal de Torrevieja y el norte del litoral de Orihuela.

Patrulla de la Guardia Civil en Orihuela Costa, en una imagen de archivo / AXEL ALVAREZ

Muerte natural

En un principio se ha descartado que se trate de un caso de violencia de género, aunque la Guardia Civil, que cuenta en esta zona con un equipo de Policía Judicial en Torre de la Horadada (Pîlar de la Horadada), sigue investigando las circunstancias que rodean este trágico suceso. No se habrían hallado ni armas de fuego ni armas blancas en el lugar del suceso. Tampoco se sospecha, en un principio, del móvil de robo. Los primeros indicios apuntan a que se produjera la muerte natural del hombre y que la mujer, con limitaciones, no pudiera alertar de lo que había sucedido, aunque están abiertas otras vías de investigación.

Residenciales

La urbanización en la que se han producido estas muertes forma parte de una de las docenas que conforman la conurbación del litoral oriolano en el que residen durante todo el año más de 30.000 vecinos, además de una importante población flotante, con un vecindario de mayoría extranjera, mucha diversidad y mobilidad, ayunque con una proporción importante de población jubilada.

La comunidad irlandesa cuenta con una importante representación en el litoral de la Vega Baja, en especial en Orihuela Costa (casi 700 empadronados) y Torrevieja (400).