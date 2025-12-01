Dos participantes en una carrera ilegal organizada por redes, pillados a más de 200 km/h por la autovía A-6 en Lugo
Los dos conductores fueron interceptados a la altura del municipio de Outeiro de Rei
E. P.
La Guardia Civil ha culminado un dispositivo especial de vigilancia imputando en calidad de investigados a dos conductores por presuntos delitos de exceso de velocidad a la altura del término municipal de Outeiro de Rei (Lugo).
Según explican en un comunicado, el grupo de investigación y análisis de tráfico detectó, mediante el rastreo periódico de redes sociales, la posible celebración, durante la madrugada del pasado día 22 de noviembre, de una reunión de aficionados al mundo del motor en las proximidades de la salida 507 de la autovía A-6.
Ante la sospecha de que pudieran realizarse las denominadas "lanzadas" (competiciones de velocidad ilegales) en vías públicas, se estableció un dispositivo de vigilancia y control en la zona.
El dispositivo dio como resultado la identificación de dos turismos circulando a 218 km/h y 213 km/h en la autovía A-6 en Outeiro de Rei, siendo interceptados en las inmediaciones la entrada del Polígono Industrial de O Ceao.
Juicio rápido
Los infractores fueron citados para comparecer ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Lugo para Juicio Rápido.
Indican además que en el marco de esta investigación se formularon varios boletines de denuncia por infracciones administrativas graves relacionadas con la seguridad vial y el orden público en carretera. Concretamente, tres denuncias por entablar o participar en competiciones de velocidad en vías abiertas a la circulación, dos denuncias por exceso de velocidad (168 km/h y 144 km/h) y una por llevar instaladas luces antirreglamentarias en el vehículo (azules y rojas intermitentes simulando la iluminación de un vehículo policial).
El operativo contó con la participación de diferentes unidades de la Guardia Civil en esta provincia, reafirmando el compromiso con la vigilancia de las vías para garantizar la seguridad de todos los usuarios.
