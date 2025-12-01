En Villarreal
Fallece una niña de 12 años en la piscina de un centro deportivo en Castellón
Los servicios de emergencias han acudido para socorrer a la joven, aunque los esfuerzos no han evitado su muerte
Concha Marcos
La piscina del centro de tecnificación deportiva de Villarreal, en Castellón, ha cerrado al público esta tarde de lunes, después de que, según apuntan fuentes consultadas por El Periódico Mediterráneo, una joven de unos 12 años habría sido encontrada en el fondo de la piscina.
Hasta el lugar se han desplazado unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como del servicio de emergencias.
Como apuntan las mismas fuentes, los sanitarios han intentado reanimar a la niña aunque, desafortunadamente, los esfuerzos no han evitado su muerte. Familiares de la chica han sido avisados por las autoridades.
La causas de su fallecimiento se determinarán en la correspondiente autopsia.
La chica era una nadadora habitual y pertenecía al club Tritons de la ciudad.
Mediterráneo ampliará esta información cuando trasciendan más detalles sobre este suceso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Ryanair retira su programa de fidelización tras perder casi 2 millones de euros desde marzo
- Artistas gallegas se suman al boicot mundial contra Spotify y abandonan la plataforma musical
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Aumentan los casos en Vigo de okupas empadronados en naves abandonadas
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio