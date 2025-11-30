En Costitx
Una mujer, herida de gravedad al ser apuñalada por su expareja en Mallorca
El presunto agresor, que tenía una orden de alejamiento, se ha autolesionado y permanece ingresado en un hospital custodiado por la Guardia Civil
Una mujer ha resultado herida de gravedad esta madrugada al ser apuñalada por su ex pareja en Costitx (Mallorca). El hombre, que tenía una orden de alejamiento en vigor, se ha autolesionado y ha tendido que ser también trasladado a un hospital, donde permanece custodiado por la Guardia Civil.
Fuentes de la Guardia Civil informan que el intento de homicidio ha ocurrido esta madrugada en una vivienda de Costitx, donde estaba la víctima. El hombre, que tenía una orden de alejamiento por denuncias anteriores por violencia de género, se presentó en el domicilio y apuñaló a la mujer, que ha sufrido heridas de gravedad.
Tras la agresión, el individuo se ha autolesionado, al parecer con la misma arma blanca.
Tras tener conocimiento de lo ocurrido han acudido al lugar dotaciones sanitarias y patrullas de la Guardia Civil. La víctima se encontraba en estado muy grave. Tanto ella como el presunto agresor han sido hospitalizados.
El hombre permanece ingresado en el hospital en calidad de detenido y custodiado por la Guardia Civil.
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Davila 28/11/2025
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Adiós a medio siglo de fiesta nocturna en Redondela
- El conselleiro de Sanidade advierte a Santiago que «se abre cualquier tipo de escenario» si no aprueba el acuerdo de Medicina