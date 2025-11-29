En un parque
Investigan la muerte de dos jóvenes en Jaén por "posible suicidio"
Se ha decretado el secreto de sumario
EP
La Policía Nacional de Jaén investiga la muerte de dos jóvenes halladas a la 1.30 horas de este sábado en el Parque de la Victoria de la ciudad jiennense.
Fuentes del citado cuerpo han afirmado en declaraciones a Europa Press que se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez.
El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha precisado a esta agencia que recibieron un aviso a las 1,30 horas de la mañana por dos jóvenes "posiblemente fallecidas" en el Parque de la Victoria de Jaén.
La sala coordinadora del 112 activó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento. La hipótesis inicial de trabajo es considerar este suceso como "posible suicidio".
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año