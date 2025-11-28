Dos detenidos por el incendio mortal en un edificio de A Coruña

Fuentes policiales confirman hoy dos detenidos por el incendio de este jueves en un edificio de la calle San Isidoro, en la Sagrada Familia de A Coruña, con un fallecido y un herido evacuado en estado crítico. Fueron arrestados --por homicidio imprudente, según las mismas fuentes--, ya en la tarde-noche de ayer.

Una veintena de familias residentes en el edificio donde ocurrió el incendio mortal tuvieron que ser desalojadas y el inmueble sigue custodiado por efectivos de la Policía Nacional, que se encarga de la investigación del suceso.

El incendio se declaraba este jueves alrededor de las 17.45 horas presuntamente en el cuadro eléctrico del edificio, aunque la Policía Nacional investiga las causas.

Los servicios de emergencia permanecieron varias horas en la calle, que tuvo que ser cortada al tránsito. El edificio quedó cerrado y custodiado por las autoridades, lo que obligó a desalojar a una veintena de familias, ya que el edificio permanece sin luz, de las cuales las que lo necesitaron fueron realojadas.

*EN AMPLIACIÓN