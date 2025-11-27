Una persona muere en A Coruña en un incendio en un edificio

Una persona ha fallecido en un incendio en un edificio de la calle San Isidoro, en el barrio de la Sagrada Familia, en A Coruña, y otra fue trasladada en estado crítico al hospital. Así lo ha confirmado el 112 Galicia, mientras que los equipos de intervención continúan trabajando en el inmueble, que debió ser desalojado. También detallan que algunas personas permanecen confinadas por motivos de seguridad. Los bomberos detallan que el origen del fuego, que se desató en torno a las 17.45 de la tarde, fue el cuadro eléctrico del edificio, y que fue un particular el que avisó a los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia permanecen en la calle, que está cortada al tránsito, y van dejando acceder por grupos a los residentes a sus viviendas. Los bomberos detallan que algunas familias deberán ser realojadas debido a la afectación sobre sus pisos y la falta de luz.

Los bomberos de A Coruña intervienen con la autoescalera en el incendio en un edificio en la Sagrada Familia en el que ha fallecido una persona y otra se encuentra en estado crítico. / Iago López

El humo afectó a las escaleras y las viviendas del edificio. Tras sofocar las llamas y durante los trabajos de ventilación, los Bomberos localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso. El personal del Servicio de Urgencias - 061 prestó asistencia sanitaria en el lugar a los heridos, pero solo uno pudo ser trasladado con vida, en estado crítico, mientras que la otra persona falleció.

La Policía Nacional y Protección Civil permanecen en la zona, así como los servicios de emergencia, con el fin de facilitar la salida de los residentes mientras se ventila el inmueble.