Un grave incendio en el hospital de Santa Lucía de Cartagena obliga evacuar a pacientes y trabajadores

Un incendio declarado alrededor de las siete y media de la mañana de este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores, mientras se trabaja en su extinción.Un grave incendio originado a primera hora de la mañana de este miércoles en el Hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar varias plantas del centro hospitalario. Las llamas han afectado a una de las caras laterales del quinto bloque del gran centro hospitalario de la ciudad portuaria y la han dejado prácticamente calcinada. Por ahora no hay que lamentar víctimas ni daños personales, solo materiales.

El fuego se habría iniciado sobre las 07:15 horas en la terraza de este bloque y se habría propagado rápidamente a las plantas quinta y tercera de dicho bloque por el fuerte viento que azota en la mañana de este miércoles en toda Cartagena.

Fuentes del 112 han informado a EFE de que las primeras llamadas de aviso del incendio, más de una treintena, se registraron a las 7,25 horas. El fuego afecta a la terraza y las fachadas y según la fuentes no se han registrado heridos.