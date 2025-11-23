Un joven apuñala a otro tras una discusión en Santiago
El suceso tuvo lugar en la Alameda, junto a las Marías, en la tarde noche de este sábado
El joven herido fue trasladado al Hospital Clínico y está «fuera de peligro»
Lucía Martínez / Jacobo Táboas
Un joven ha apuñalado a otro en la tarde noche de este pasado sábado en la Alameda de Santiago de Compostela. Según informaron fuentes de la Policía Nacional a EL CORREO GALLEGO, el apuñalamiento tuvo lugar en la zona de As Marías tras una discusión entre ambos jóvenes que, aparentemente, no «tenían relación» ni tampoco antecedentes.
«El herido se metió o molestó a la novia del autor del apuñalamiento, y se inició una pelea entre ambos, y en el transcurso de la reyerta el agresor sacó un arma blanca y le propinó dos puñaladas», añaden fuentes policiales.
Hasta el lugar del suceso se trasladaron rápidamente efectivos de la Policía Nacional y Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que trasladaron al herido, cuya vida «no corre peligro», al Hospital Clínico.
