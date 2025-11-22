Dos heridos en una agresión con arma blanca en Ávila
Los hechos han tenido lugar sobre las 14.33 horas, cuando la Policía Local ha recibido un aviso que alertaba de una agresión
EP
Dos hombres de 42 y 44 años han resultado heridos en una agresión con arma blanca que se ha producido este sábado en Ávila capital, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.
Los hechos han tenido lugar sobre las 14.33 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba de una agresión, donde una persona había resultado herida por arma blanca en un pie.
La sala de operaciones ha informado del suceso a la Policía Local de Ávila, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.
Al llegar, el Cuerpo Nacional de Policía ha solicitado otra ambulancia para atender a un segundo herido por arma blanca en una mano, por lo que se ha pasado el aviso a Sacyl que ha movilizado una segunda ambulancia soporte vital básico.
En el lugar, el personal sanitario ha atendido a los dos hombres que han sido posteriormente trasladados al Complejo Asistencial de Ávila.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- Luz verde por fin al derribo del gran símbolo del feísmo en Monteferro
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos
- Davila 20/11/2025