Muere un conductor en una colisión entre dos coches y un camión en Lugo
Otras dos personas fueron evacuadas en ambulancia al Hospital Lucus Augusti
Una persona ha fallecido en la mañana de este viernes en Lugo tras producirse una colisión frontal entre dos coches y un camión en la parroquia de Orbazai.
Según informa el 112 Galicia, fue sobre las 08.10 horas cuando un particular avisó de un accidente entre dos coches a la altura del kilómetro 1 de la N-540. Más tarde, la Guardia Civil confirmó que también había un camión implicado.
El primer alertante ya indicaba que el suceso parecía grave y que podría haber personas atrapadas en los vehículos, por lo que se informó a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a los bomberos y a la Policía Local de Lugo.
Sin embargo, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar la muerte del conductor de uno de los coches. Por su parte, otras dos personas fueron evacuadas en ambulancia al Hospital Lucus Augusti.
