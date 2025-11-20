Muere en el hospital una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija

Una vecina de Abegondo de 87 años fue hallada este miércoles en su domicilio junto a su hija fallecida. La mujer, que permaneció varios días junto al cadáver, fue evacuada el miércoles en estado grave al hospital en una UVI móvil. La Guardia Civil ha confirmado la mañana de este martes que la anciana ha fallecido.

Fueron los compañeros de la fallecida los que alertaron de que esta llevaba varios días sin acudir al centro de trabajo. Ante la imposibilidad de acceder al domicilio del lugar de A Peneda en el que convivían madre e hija, un familiar avisó a los servicios de emergencia.

El 112 desplazó a la zona a los bomberos del parque comarcal de Betanzos, 061 y Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Al entrar en la casa, los efectivos encontraron en una habitación a las dos mujeres. La hija, de unos cincuenta años, fallecida; su madre, inconsciente y en estado grave.

Los resultados de la autopsia será claves para arrojar luz sobre este suceso. La madre, según informan fuentes próximas, era una mujer autónoma que no precisaba de cuidados especiales, por lo que serán los exámenes médicos los que esclarezcan los motivos por los que fue hallada en estado grave e inconsciente y, finalmente, cuál fue la causa de la muerte.