Investigado en Lugo un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol e invadió varias veces el sentido contrario

La Guardia Civil ha informado de la condición de investigado del conductor de un turismo que circuló por las vías LU-115 y LU-113, bajo los efectos del alcohol e invadiendo en numerosas ocasiones el carril reservado al sentido contrario, «contraviniendo las más elementales normas de seguridad y con evidente riesgo para el resto de usuarios de la red viaria».

Según relata en un comunicado, los hechos delictivos tuvieron lugar el pasado 30 de octubre y, tras tener constancia, el G.I.A.T. de la Guardia Civil de Lugo realizó gestiones para localizar a los testigos presenciales y analizar las grabaciones efectuadas con la finalidad de identificar a otros testigos potenciales y al presunto autor de los hechos delictivos.

Dichas gestiones culminaron con la investigación del conductor del turismo como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Las diligencias policiales fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Lugo.