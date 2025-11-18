SUCESO
Fallece un vecino de Vimianzo cuando estaba trabajando con un tractor
A la espera de lo que determine la autopsia, todo apunta a que sufrió una indisposición
José Manuel Ramos Lavandeira
Un vecino de Vimianzo, de 69 años, falleció esta tarde cuando estaba trabajando con un tractor en una parcela próxima a su vivienda, en la rúa da Torre.
El 112 Galicia recibió el aviso a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 pasadas las cinco de la tarde. Se investigan las causas del fallecimiento pero, a la espera de lo que dictamine la autopsia, todo apunta a que pudo sufrir un infarto cuando intentaba enganchar una maquinaria, ya que estaba tumbado al lado del tractor y, aparentemente, no presentaba golpe alguno.
Hasta el lugar se desplazó el helicóptero medicalizado del 061 con base en Santiago pero, a pesar de los esfuerzos de los sanitarios, que intentaron reanimar al hombre, no pudieron salvarle la vida. Al lugar también acudieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
