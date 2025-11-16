Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda en Santiago
La víctima tuvo que ser trasladada al hospital para recibir asistencia médica
Los vecinos denuncian de nuevo la escalada de violencia en el ocio nocturno
Arturo Reboyras
Nueva agresión en el Ensanche de Santiago. La Asociación de Veciños Raigame reportó ayer un nuevo episodio de violencia que se saldó con una persona herida que tuvo que ser trasladada al hospital para recibir asistencia médica. Los hechos sucedieron la madrugada del viernes en un negocio 24 horas, donde el dependiente habría sufrido una paliza por parte de un cliente que le dejó la nariz completamente destrozada. No han trascendido las causas que llevaron a esta agresión, pero los vecinos insisten en el clima de violencia que se vive en la zona nueva debido a determinado ocio nocturno.
De hecho, hace apenas unos días señalaron ante el Concello y el Cuerpo Nacional de Policía hasta 15 pubs y discotecas que estarían generando «graves» problemas de convivencia en el Ensanche compostelano relacionados sobre todo con los ruidos, el trapicheo de estupefacientes y el aumento de la violencia que se observa en un mayor número de peleas en espacios públicos.
La agresión al dependiente del establecimiento 24 horas es el último episodio de violencia del que ha tenido conocimiento la asociación de vecinos, pero antes ha habido muchos más. Hace apenas unas semanas una joven recibió una paliza en la puerta de una discoteca de la calle Santiago de Chile, por la que tuvo que recibir asistencia médica. Raigame recuerda que está disponible para recibir las denuncias de los vecinos y transmitirlas a las autoridades competentes.
