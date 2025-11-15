Rescate de película en Santiago: los bomberos socorren a dos jóvenes atrapados en un edificio en llamas

Un incendio declarado poco después de las 10.40 horas en un edificio de viviendas del barrio de Pontepedriña, ha obligado a intervenir de urgencia este sábado a los Bomberos de Santiago para ayudar a desalojar a sus vecinos, los cuales han podido salir por su propio pie a excepción de una pareja de jóvenes que se encontraba en el último piso, quedando estos atrapados en su interior a la espera de ser rescatados.

Manuel, el residente que ha dado la voz de alarma al 112 Galicia, ha explicado a El Correo Gallego que, "vio salir mogollón de humo del bloque", ubicado en el número 25 de la calle del Ulla, cuando paseaba esta mañana por la zona. Una vez en el lugar, "los bomberos han ayudado a desalojar el edificio menos, a una pareja que estaba en la última planta", manifiesta este vecino, que continúa aclarando que "empezó a arder en el primero y llenó las escaleras de humo".

Las llamas han provocado una densa humerada dentro del inmueble de Pontepedriña / Natalia Sequeiro

Este diario también ha podido hablar con Gladis, inquilina del piso dónde se ha originado el fuego, la cual comenta que, "mientras limpiaba en la cocina, percibí un olor a quemado que provenía de mi habitación", por lo que al acercarse a comprobar que pasaba, "ya vi todo lleno de humo".

Ante esta tesitura, esta residente ha dado la voz de alarma a todos sus vecinos para que salieran de sus viviendas a la espera de la llegada de los bomberos de la capital gallega, pero una pareja que se encontraba en el último piso, no lo ha podido hacer ante la cantidad de humo que inundaba las escaleras del inmueble.

Tras la llegada de los servicios de emergencias, los bomberos compostelanos han podido rescatar a los dos jóvenes, un hombre y una mujer, ayudándolos a bajar por las escaleras del bloque después de estar atrapados en el último piso, siendo posteriormente trasladados en ambulancia y, terminando así, con los momentos de verdadera angustia que se han vivido esta mañana en Pontepedriña.

Momento en el que los jóvenes son trasladados en una ambulancia / Natalia Sequeiro

Los bomberos han tenido que solicitar ayuda al 112

Este grave suceso ocurre en medio del denominado 'conflicto de las horas extra', por el que los Bomberos de Santiago se veían obligados a hacer hasta 72 horas semanales por culpa de la falta de efectivos de la plantilla del parque compostelano y, las cuales, ya se negaron a seguir haciendo hace unas semanas.

Esta situación ha provocado que este sábado, según una publicación de los propios bomberos, solo dos efectivos y dos mandos estuvieran trabajando en Santiago, por lo que, ante una intervención que requeriría un equipo completo, "tivemos que solicitar apoio ao 112, que activou ao GES de Brión, porque Santiago, capital de Galicia, non ten persoal suficiente nin para garantir unha única intervención con seguridade".

Parte del Concello

Fuentes municipales han confirmado a El Correo Gallego que, para atender la emergencia de Pontepedriña de este sábado, "trasladouse a alerta ao 112, e mobilizáronde efectivos de Brión (2 bombeiros) e Ordes (3 efectivos que estiveron de apoio)".

Así mismo, explican que, "o incendio iniciouse na 1ª planta por causas pendentes de determinar. As lapas afectáronlle fundamentalmente a unha habitación, pero o fume extendeuse por todo o edificio", provocando que, "dúas persoas sairon axudadas polos bombeiros, mais sen problemas pola escaleira interior. Foron trasladadas el ambulancia con problemas respiratorios, pero en principio non revestían gravidade", concluyen.