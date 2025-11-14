Violencia machista
Muere una mujer asesinada por su pareja en Barcelona
El ataque se produjo el pasado 18 de octubre y la víctima permanecía en estado crítico desde entonces
EFE
Barcelona
Una mujer que quedó en estado crítico tras ser agredida presuntamente por su pareja el pasado 18 de octubre en el distrito de Sant Martí de Barcelona ha fallecido como consecuencia de las lesiones padecidas, según han informado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra.
El pasado 18 de octubre, la víctima fue hallada en estado crítico en una calle de ese distrito barcelonès y fue trasladada a un centro hospitalario. Los Mossos d'Esquadra han sido informados este jueves de que la mujer finalmente ha fallecido.
