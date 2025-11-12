Fallece un larachés de 36 años en un accidente en Culleredo

Un vecino de A Laracha de 36 años ha fallecido en un accidente registrado en la tarde de este miércoles en Culleredo. El suceso ocurrió en la carretera AC-400, en el kilómetro 3,7, en el tramo con doble carril de subida desde Ledoño en dirección a Cerceda.

El larachés conducía un vehículo en el que viajaba solo y que quedó volcado contra la cuneta, según informaron efectivos de los Bomberos de Arteixo, que excarcelaron el cuerpo de la víctima ya sin vida.

En el accidente, además, resultó herida de gravedad la conductora del otro turismo implicado, que también viajaba sola y fue trasladada consciente con varias lesiones al hospital, informaron los Bomberos de Arteixo y fuentes del Concello de Culleredo.

Los efectivos arteixanos tuvieron que excarcelar también a la mujer para sacarla de su vehículo. En el siniestro, además del vehículo del fallecido y el de la herida, se vio implicado un camión. La Guardia Civil instruye diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias y causas del accidente.

Por el momento, se desconoce con exactitud el motivo de la colisión y sus detalles, aunque fuentes próximas apuntan a que se baraja que los dos turismos circulaban cuesta abajo de Cerceda hacia Ledoño y que el conductor del coche que iba delante perdió el control y colisionó con el camión, que circulaba hacia Cerceda, de subida.

Vehículo accidentado cerca de Ledoño, una grúa y efectivos de emergencias y sanitarios, en el punto del accidente. / LOC

El siniestro se registró sobre las 17.40. Pasadas más de dos horas desde la colisión, todavía se regulaba el tráfico en el punto y operarios limpiaban la calzada de los restos del accidente.

Además de los bomberos y la Guardia Civil, acudieron al lugar del accidente personal sanitario con varias ambulancias, agentes de la Policía Local de Culleredo.

El tramo de carretera en el que se produjo la colisión se encuentra en cuesta y tiene dos carriles de subida y uno de bajada.