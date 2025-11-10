Encuentran el cadáver de un octogenario en una mina de agua en Sober
Se trata de un manantial de poca altura en el que es necesario agacharse, por lo que apuntan a que el hombre pudo sufrir una indisposición y caer y no logró salir
Un octogenario ha sido hallado muerto este lunes en una mina de agua en el lugar de Brosmos, en la localidad lucense de Sober.
Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, el hombre, vecino de Sanmil, en la parroquia de Santa Cruz de Brosmos, acudió a por agua a este lugar.
Los familiares con los que convivía en su domicilio notaron su ausencia y, posteriormente, encontraron el cuerpo sin vida del varón en esta mina de agua.
Asimismo, estas mismas fuentes han indicado que se trata de un manantial de poca altura en el que es necesario agacharse para poder coger el agua, por lo que apuntan a que el hombre pudo sufrir una indisposición y caer y no logró salir.
En todo caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan lo sucedido y está previsto que se le realice la autopsia para esclarecer las causas del fallecimiento.
El 112 recibió el primer aviso sobre las 15.00 horas y movilizó hasta el lugar a los Bomberos de Monforte, al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil.
