Una empresa de A Coruña recupera 60.000 euros sustraídos en una estafa

Una estafa sufrida por una empresa de A Coruña en la que habían perdido 60.000 euros ha terminado con final feliz. La Policía Nacional ha conseguido recuperar el dinero que había sido sustraído en un fraude que utilizó nuevas tecnologías e ingeniería social. Además, se ha identificado al autor de los hechos.

Según explica en una nota de prensa el cuerpo, el Grupo de Investigación Tecnológica (G.I.T.) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de A Coruña inició la investigación a raíz de una denuncia en la que el representante de una empresa con sede social en la ciudad denunciaba una estafa por ese dinero.

Los presuntos ladrones habían accedido al dinero puesto que las credenciales de uno de los empleados de confianza de la empresa se habían visto comprometidas, de tal manera que el autor, cuando la empresa debía realizar un pago vía transferencia bancaria a otra empresa, cambió el número de cuenta de destino de la transferencia, haciéndose de este modo con el dinero.

La empresa se percató pronto del cambio de dígitos, por lo que denunció y los agentes pudieron solicitar el bloqueo de la cuenta de destino de la transferencia fraudulenta e identificar al titular de la misma. De esta manera consiguieron que se devolviera a las víctimas el importe íntegro de lo estafado.

La Policía Nacional, a la vista del volumen de las transferencias recibidas en la cuenta investigada, superior a los dos millones de euros, prosigue con las averiguaciones para el total esclarecimiento de los hechos, ante la posibilidad de que existan más víctimas que aún no se hayan percatado de la estafa.

En qué consiste este fraude

Conocido como Business Email Compromise (BEC), o Correo Electrónico Corporativo comprometido, este tipo de fraude continúa causando pérdidas millonarias a empresas de todos los tamaños.

Este fraude, sigue un patrón definido, donde se hace una investigación de la posible víctima, se suplanta la identidad, se envía un mensaje fraudulento en donde se envía una factura falsa, se solicita información sensible o un falso ejecutivo ordena una transferencia bancaria.

La Policía Nacional recomienda la implementación de una estrategia de seguridad en dos vertientes: técnica y humana.