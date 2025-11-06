Cuatro jóvenes heridos en un accidente con tres vehículos implicados en Ribeira
El siniestro tuvo lugar sobre las 7.30 horas de este jueves
Los heridos han tenido que ser trasladados al Hospital do Barbanza
Accidente en la carretera AC-550, a la altura del municipio coruñés de Ribeira. Cuatro jóvenes han resultado heridos y han tenido que ser trasladados al Hospital do Barbanza, según ha informado el 112 Galicia. El siniestro tuvo lugar sobre las 7.30 horas de este jueves, cuando varios particulares contactaron con Emergencias para informar de que se había producido una colisión con varios coches implicados y que podría haber personas heridas. Además, los testigos alertaban de la presencia de restos en la calzada y de vehículos que obstaculizaban la circulación.
El accidente ocurrió en el kilómetro 107 de la AC-550, y el 112 informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Ribeira, al Grupo de Apoyo y Emergencias Municipal de Ribeira, a la Guardia Civil y a la Policía Local.
Una vez en el punto, los equipos de Emergencias confirmaron que había tres vehículos implicados en el accidente y que cuatro personas habían sido trasladadas al hospital de referencia para recibir atención médica.
Al lugar del siniestro acudieron dos ambulancias asistenciales de soporte vital básico del 061, y fueron atendidos y trasladados al Hospital do Barbanza cuatro varones: I.Q., de 18 años de edad; A.H., de 19 años; M.A., de 20 años; y A.L., de 20 años.
