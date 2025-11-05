Investigación
Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid
Los hechos ocurrieron cuando el vehículo se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor
EP
Agentes de la Policía Municipal detuvieron el pasado lunes a un varón de 26 años acusado de agredir sexualmente de una joven de apenas 21 años en el interior de un autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de la capital, según ha informado la Policía de la ciudad.
Los hechos ocurrieron cuando el autobús se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor, según ha indicado este miércoles la propia vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.
A su llegada al lugar, los agentes recogieron el testimonio de la víctima, que afirmaba haberse sentido acosada y sufrido conductas inapropiadas por parte del presunto agresor, a quien además se le incautó un arma blanca y fue detenido.
Sanz ha aprovechado la ocasión para poner en valor la intervención de la Policía Municipal, y también al conductor de la EMT por "haber actuado de manera tan rápida" y permitir que las autoridades pudieran "atajar la situación antes de que fuera a mayores".
En concreto, el chófer del autobús reaccionó activando el protocolo de emergencia y comunicando la situación al centro de control que a su vez fue quien dio el aviso a la Policía. El detenido es de nacionalidad española pero nacido en Países Bajos, según 'El Mundo'.
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
- Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre
- Siete vueltas y 40 minutos de espera: el primer Iberia hacia Vigo continúa la mala racha tras cambiar su horario
- Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- La A-55 reduce su velocidad al mínimo legal: 60 km/h durante casi 3.000 metros