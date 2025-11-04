Incendio
Arde en Girona el restaurante Mas Marroch, de los hermanos Roca
Eva Batlle
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña trabajaban a primera hora de este martes en la extinción de un incendio en el restaurante Mas Marroch, propiedad de los hermanos Roca, en la localidad gerundense de Vilablareix. El aviso del fuego se ha recibido poco después de las cinco menos cuarto de la madrugada, cuando se ha detectado que la cúpula de madera del establecimiento estaba ardiendo.
Al llegar al lugar, el equipo de extinción han empezado a sofocar las llamas de la cúpula y, hacia las siete de la mañana, el fuego ya se ha dado por estabilizado. A partir de ahí, los bomberos han empezado a centrarse en la protección de la masía para evitar que el fuego se extendiera a otras zonas del recinto, ubicado en el Camí Pla del Marroch.
De momento no se han comunicado heridos, y las causas del incendio aún se investigan. En la zona también trabajan miembros de los Mossos d'Esquadra y del SEM.
Suscríbete para seguir leyendo
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Vecinos de «Vivimos con miedo y no podemos descansar
- El TSXG da la razón al Concello de Vigo y le exime de pagar por el concierto de Guns N' Roses
- Unos marineros recuperan el cuerpo de un hombre que flotaba en el mar ante la playa de Loira
- El balneario más grande de Galicia: una escapada ideal para este otoño a solo 45 minutos de Vigo
- El puente de A Barca tendrá sentido único temporalmente a partir del martes
- Siete vueltas y 40 minutos de espera: el primer Iberia hacia Vigo continúa la mala racha tras cambiar su horario