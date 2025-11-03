La policía portuguesa intercepta en el Atlántico un semisumergible con 1,7 toneladas de cocaína cuyo destino era la península Ibérica

La Policía Judicial de Portugal ha informado este lunes de una operación en la que se ha incautado de 1,7 toneladas de cocaína en un semisumergible interceptado en aguas del océano Atlántico y que pretendía alcanzar las costas de la península Ibérica.

«Ha sido localizado e interceptado un semisumergible utilizado por una organización criminal transnacional que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína con destino a la península Ibérica», ha indicado la Policía Judicial lusa en un comunicado.

En la embarcación había cuatro tripulantes que transportaban la droga, cuyo destino final serían «diversos países del continente europeo». Los detenidos, de nacionalidad venezolana, fueron interrogados este lunes en el juzgado de instrucción de Ponta Delgada, São Miguel, en las Azores, según informó la Policía Judicial.

«La investigación prosigue a cargo de la Unidad Nacional de Combate del Tráfico de Estupefacientes de la Policía Judicial (portuguesa) en colaboración con las autoridades de otros países», ha explicado.

Operación El Dorado

La Operación El Dorado se ha realizado en coordinación con la Armada, las Fuerzas Aéreas de Portugal, la Agencia Nacional Anticrimen de Reino Unido, la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y la Fuerza de Tarea Sur del Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses gracias a la información del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico en el que participan varios países europeos.