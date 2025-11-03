Un incendio destruye el interior de una vivienda en A Coruña

Un incendio ha arrasado este lunes de madrugada el interior de una vivienda de dos alturas en la Rúa Eira Vella, en A Coruña. Ha ocurrido alrededor de las 01.30 horas, según informan los Bomberos de A Coruña, que han acudido a apagar el fuego en este inmueble.

Explican los servicios de emergencias que se trata de una antigua casa adosada con dos alturas. Cuando los bomberos llegaron al lugar el incendio afectaba a la totalidad de la casa, cuya estructura interior era casi en su totalidad de madera. Los efectivos realizaron las operaciones de extinción simultáneamente desde las dos fachadas, delantera y trasera, pero el interior del inmueble quedó totalmente destruido, según indican los Bomberos en el parte de esta intervención.