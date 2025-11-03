Caótica mañana en la AG-56: un coche calcinado y otros seis chocan entre sí

Caótica mañana en la autovía AG-56. En apenas una hora, un accidente en cadena en el que se han visto involucrados seis vehículos y un incendio que ha terminado devorando por completo otro turismo, han dificultado la movilidad a primera hora de este lunes en una de las entradas y salidas más transitadas de Santiago.

El primero de los sucesos ha ocurrido en torno a las 08.26 horas. Fuentes consultadas del 112 Galicia han indicado a El Correo Gallego, que recibieron una alerta de la Axencia Galega de Infraestructuras en la que especificaban que se habían producido tres colisiones en cadena a la altura del kilómetro 3 de la autovía Brión-Noia a su paso por Laraño, indicando que en cada una de ellas había dos coches implicados. Un dato que también confirmó la llamada de un particular, que reportó que había alguna persona herida, pero en todo caso, nadie de gravedad.

Un coche es pasto de las llamas

El otro de los sucesos que ha complicado la circulación esta mañana en la AG-56 ha sido a las 09.27 horas. Un espectacular incendio ha terminado devorando por completo un coche en la incorporación de la AP-9 a la autovía, a la altura de A Rocha.

El Peugeot 206 en llamas en el enlace de la AP-9 con la AG-56 a su paso por A Rocha / AV Volta do Castro

Unas llamas que, tal y como confirman desde la Guardia Civil, se han iniciado por una avería cuando el turismo, un Peugeot 206 gris, circulaba por este enlace.