Gran Canaria
Libertad provisional para el médico detenido en Gran Canaria por presuntas agresiones sexuales
El juez impone al investigado una orden de alejamiento y la inhabilitación temporal para ejercer como médico mientras continúa la investigación
Redacción
Las Palmas de Gran Canaria
La autoridad judicial de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria tomó este viernes declaración al médico detenido en el municipio de Telde por la Policía Nacional como supuesto autor de delitos sexuales.
Tras la comparecencia, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 acordó su libertad provisional como presunto autor de dos agresiones sexuales, sin perjuicio de una posterior calificación conforme avance la investigación.
Como medidas cautelares, se le ha impuesto una orden de alejamiento de las dos mujeres afectadas y su inhabilitación temporal para ejercer como médico.
El juzgado mantiene abierta la investigación para determinar si existen otras posibles víctimas.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos
- La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- La ruptura de un tanque provoca un vertido de aceite de palma en Guixar
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»