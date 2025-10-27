Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evacuan en A Coruña a un tripulante fallecido en un accidente laboral a bordo de un crucero

Las autoridades británicas investigarán el siniestro mortal del trabajador

El crucero «Arvia», durante una escala anterior en Vigo

El crucero «Arvia», durante una escala anterior en Vigo / Pablo H. Gamarra

El crucero Arvia permanece atracado en el muelle de trasatlánticos del Puerto de A Coruña, adonde arribó sobre las 16.00 horas de este domingo para proceder a evacuar a un tripulante que falleció a consecuencia de un accidente laboral a bordo.

Según han informado a Europa Press fuentes del Puerto de A Coruña, el barco desvió su ruta a raíz del suceso y una vez en A Coruña, aprovechó para hacer una escala y que los pasajeros pudiesen bajar a tierra.

Una vez que esta noche llegue de Reino Unido personal encargado de la investigación de este tipo de accidentes laborales, el crucero Arvia retomará su ruta.

