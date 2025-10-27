Evacuan en A Coruña a un tripulante fallecido en un accidente laboral a bordo de un crucero
Las autoridades británicas investigarán el siniestro mortal del trabajador
E. P.
El crucero Arvia permanece atracado en el muelle de trasatlánticos del Puerto de A Coruña, adonde arribó sobre las 16.00 horas de este domingo para proceder a evacuar a un tripulante que falleció a consecuencia de un accidente laboral a bordo.
Según han informado a Europa Press fuentes del Puerto de A Coruña, el barco desvió su ruta a raíz del suceso y una vez en A Coruña, aprovechó para hacer una escala y que los pasajeros pudiesen bajar a tierra.
Una vez que esta noche llegue de Reino Unido personal encargado de la investigación de este tipo de accidentes laborales, el crucero Arvia retomará su ruta.
