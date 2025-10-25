Investigan a tres pasajeros por hurtos en comercios del aeropuerto de Santiago

Investigación en curso por hurtos en Lavacolla. La Guardia Civil investiga a tres varones, pasajeros de un vuelo entre Santiago de Compostela y Madrid, como presuntos autores de un delito de hurto en el Aeropuerto Rosalía de Castro. Fueron los efectivos de la unidad responsable de garantizar la seguridad de las aeronaves, los pasajeros y las instalaciones, con el apoyo del servicio de seguridad privada, quienes sorprendieron a los tres pasajeros de un vuelo con destino Madrid cuando hurtaban diversos efectos en los establecimientos de la zona restringida de seguridad, según informa el instituto armado en un comunicado.

Los presuntos ladrones utilizaron el método de la matrioshka, que consiste en acceder a la terminal sin equipaje de mano y, tras pasar el filtro de seguridad, aprovechan un momento de gran afluencia de pasajeros para sustraer una maleta de dimensiones reducidas en algún establecimiento de comercial de la zona de seguridad. Posteriormente, utilizaban esta maleta para ocultar productos de elevado valor y tamaño cada vez menor, asemejándose a las populares muñecas rusas.

Los hombres fueron descubiertos cuando se encontraban en el interior de uno de los establecimientos, en el que dos de ellos distraían a las dependientas del local y el tercero aprovechaba la situación para hurtar diversos productos, como maletas y mochilas de inferior tamaño, billeteras, monederos, perfumes y cremas faciales, todos de marcas de gran prestigio comercial.

La Guardia Civil ha procedido a investigarlos como presuntos autores de un delito de hurto y se han incautado de los efectos sustraídos, que han sido reintegrados a sus legítimos propietarios.