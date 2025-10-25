Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería

Un incendio declarado este viernes en La Pepita Burger Bar, en plena Praza de Galicia, en Santiago de Compostela, obligó a evacuar el local. El fuego se originó a primera hora de la noche en el céntrico establecimiento, provocando una densa humareda.

El incendio, declarado poco después de las 22.00 horas, activó las alarmas en el parque municipal de Bomberos y hasta la zona también acudieron efectivos de la Policía Local, que, durante la intervención, mantuvieron acordonado el perímetro del local, que cuenta con salida tanto a la Praza de Galicia como a la rúa do Hórreo.

Efectivos de Bomberos y de la Policía Local, este viernes, en el lugar del suceso. / Xabier Sanmartín

El humo se apreciaba en las dos calles, y también se propagó por las escaleras del edificio del Hórreo anexo a la hamburguesería, lo cual obligó a desalojar algunas de las viviendas. El incendio se originó en la parrilla de la hamburguesería. No hubo heridos.

Ante la mirada de las numerosas personas que a esa hora de la noche pasaban por la zona, en pleno inicio del fin de semana, se organizó un gran despliegue de medios, con efectivos de Bomberos trabajando sobre el terreno. Además, la Policía Local tuvo que cortar el tráfico en este punto de la ciudad. Hasta el lugar del suceso también se acercaron la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal de Seguridad, Xan Duro.

Incendio en un vagón de la estación de Santiago / Xosé Ramón R. Iglesias

Incendio en la estación de tren

Paralelamente a este suceso, minutos antes de las 23.00 horas, ardía un vagón que estaba parado en la estación de tren. Hasta la zona tuvieron que acudir efectivos del GES de Brión y de Padrón, puesto que los Bomberos de Santiago estaban interviniendo en el incendio registrado en la Praza de Galicia. Tampoco se registraron heridos.