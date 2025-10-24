Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Viveiro

Una mujer, de 68 años, ha fallecido tras declararse un incendio en una vivienda situada en la Avenida Benito Galcerán, en el municipio lucense de Viveiro.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 12.50 horas de este viernes y fue un particular el que alertó de la presencia de humo en unas galerías comerciales de la zona, pero detalló que, según los vecinos, podría haber personas residiendo en la entreplanta del edificio.

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos de Viveiro que confirmaron que el fuego comenzó en una vivienda de una sola habitación. En el interior, localizaron a una persona que falleció a pesar de los esfuerzos de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

En el operativo también participaron la Policía Nacional y local y Protección Civil de la localidad.