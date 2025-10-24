Detenida en Foz por agredir con un arma blanca a un hombre del que tenía una orden de alejamiento

Una mujer ha sido detenida este viernes como sospechosa de haber agredido con un arma blanca la pasada madrugada a un hombre del que tenía orden de alejamiento en la localidad lucense de Foz, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Según la información facilitada por el Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia (CIAE), un particular llamó al 112 para alertar, a las 04.25 horas de la pasada madrugada, de que un hombre necesitaba asistencia sanitaria urgente a causa de una herida por arma blanca.

Esa persona informó a la central de emergencias de que el hombre se encontraba en la calle Curros Enríquez, en la localidad de Foz, en A Mariña de Lugo.

De inmediato, la central de emergencias avisó a Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil. Tras recibir los primeros auxilios, el herido fue evacuado al Hospital Público da Mariña, en Burela, y posteriormente, dada la naturaleza de sus heridas, al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).