Entre el Parque Ribalta y la Plaza de Toros
Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor
Ha ocurrido en la calle Pérez Galdós, cuando los trabajadores cargaban los residuos en el camión
Pablo Ramón Ochoa
Los operarios del servicio de recogida de residuos de Castelló se encontraron en la madrugada del domingo algo que no esperaban: dentro de un contenedor, encontraron el cadáver de un hombre, según han informado este lunes fuentes de la Policía Nacional.
Mientras realizaban su recorrido
El suceso ocurrió sobre las 5.00 horas del domingo (tras la noche del sábado), cuando los trabajadores realizaban su habitual recorrido.
Cuando llegaron a la avenida Pérez Galdós de la capital de la Plana, entre el Parque Ribalta y la Plaza de Toros, y se detuvieron en uno de los contenedores para cargarlo, lo cargaron. Parecía que todo había ido de manera correcta pero, ya cuando estaban todos dentro del camión, hallaron el cuerpo sin vida. En ese momento, llamaron a la Policía Nacional.
Un varón de 45 años
Según ha podido saber Mediterráneo, se trataba de un hombre de unos 45 años.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones de este macabro hallazgo, con los agentes de la Comisaría Provincial de Castellón al frente de las pesquisas.
"La investigación sigue abierta a la espera del resultado forense, de los indicios recogidos en el lugar de los hechos y tomas de declaraciones de testigos", han indicado desde el Cuerpo Nacional de Policía.
El camión de residuos donde se dieron cuenta de lo sucedido ha quedado precintado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa