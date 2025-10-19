Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido grave un motorista en un accidente en Outeiro de Rei

La colisión contra un turismo se produjo a la altura de Guillar

Entrada al hospital de Lucus Augusti de Lugo en una imagen de archivo.

Entrada al hospital de Lucus Augusti de Lugo en una imagen de archivo. / Eliseo Trigo / Efe

R. V.

Un motorista resultó herido de gravedad tras un accidente ocurrido en la tarde del sábado en el municipio lucense de Outeiro de Rei. El siniestro se registró alrededor de las 20:15 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia de una colisión entre un turismo y una motocicleta en el kilómetro 509 de la N-VI, a la altura de Guillar.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, miembros del GES de Friol-Palas y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Según informaron los equipos de emergencia desde el punto, el motorista fue evacuado en estado grave al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

El conductor del coche también recibió atención médica por parte de los servicios sanitarios desplazados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents