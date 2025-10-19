Herido grave un motorista en un accidente en Outeiro de Rei

Un motorista resultó herido de gravedad tras un accidente ocurrido en la tarde del sábado en el municipio lucense de Outeiro de Rei. El siniestro se registró alrededor de las 20:15 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia de una colisión entre un turismo y una motocicleta en el kilómetro 509 de la N-VI, a la altura de Guillar.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, miembros del GES de Friol-Palas y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Según informaron los equipos de emergencia desde el punto, el motorista fue evacuado en estado grave al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

El conductor del coche también recibió atención médica por parte de los servicios sanitarios desplazados.