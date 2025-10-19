Detenido un hombre por intentar agredir semidesnudo a la Policía Local de Viveiro

Agentes de la Policía Local de Viveiro (Lugo) han detenido este domingo a un hombre que intentó agredirles mientras se encontraba semidesnudo.

Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar en torno a las 08.55 horas en la Avenida de Galicia, donde se detuvo a este varón por «atentado, desobediencia y resistencia a los agentes».

Tal y como han detallado estas mismas fuentes, el hombre se encontraba «muy alterado y propinaba manotazos y patadas a los agentes», que procedieron a su detención.

Posteriormente fue trasladado y en estos momentos se encuentra custodiado por la Policía Nacional en la Comisaría de Viveiro.