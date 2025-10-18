Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde de madrugada el almacén y un comedor anexos a un bar en Abegondo

Sucedió pasadas las 5.00 horas

Las llamas destruyeron por completo el mobiliario

Vehículos en el parque de bomberos de Betanzos. / Iago López

RAC

El incendio de un almacén situado junto a un establecimiento hostelero en el lugar de Orto, del concello de Abegondo, alertó a los técnicos de emergencias en la madrugada del viernes al sábado.

Fue a las 5.30 horas cuando un particular avisó al 112 de que había fuego en el local, situado a la altura del quilómetro 10 de la AC-221. Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia solicitaron la intervención de los Bomberos de Betanzos y la Guardia Civil.

Según explican, los efectivos llegaron con rapidez al punto y consiguieron controlar el incendio, que calcinó el anexo en el que se encontraban la parrilla y el comedor. Las llamas destruyeron por completo el mobiliario y la estructura de esta la zona.

Alrededor de las 7.00 horas el fuego quedó extinguido.

