Arde de madrugada el almacén y un comedor anexos a un bar en Abegondo
Sucedió pasadas las 5.00 horas
Las llamas destruyeron por completo el mobiliario
RAC
El incendio de un almacén situado junto a un establecimiento hostelero en el lugar de Orto, del concello de Abegondo, alertó a los técnicos de emergencias en la madrugada del viernes al sábado.
Fue a las 5.30 horas cuando un particular avisó al 112 de que había fuego en el local, situado a la altura del quilómetro 10 de la AC-221. Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia solicitaron la intervención de los Bomberos de Betanzos y la Guardia Civil.
Según explican, los efectivos llegaron con rapidez al punto y consiguieron controlar el incendio, que calcinó el anexo en el que se encontraban la parrilla y el comedor. Las llamas destruyeron por completo el mobiliario y la estructura de esta la zona.
Alrededor de las 7.00 horas el fuego quedó extinguido.
