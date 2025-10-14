Investigación
Encuentran un cadáver dentro de un saco en un embalse de Málaga
El hallazgo se ha producido sobre las 11:30 horas en el entorno rural del municipio de Almogía
Redacción
El cadáver de una persona ha sido hallado este martes dentro de un saco en el pantano de Casasola del municipio de Almogía, en Málaga, según han informado a EFE fuentes de la investigación. El hallazgo se ha producido sobre las 11:30 horas, en una zona de difícil acceso situada en el entorno rural del municipio.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y equipos de emergencias. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la identidad de la persona fallecida, así como el tiempo que el cuerpo podría llevar en el agua.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el hallazgo, y la investigación continúa abierta bajo secreto para no entorpecer las diligencias.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- Rueda, sobre el Ifevi: «En Vigo, con Caballero, es imposible hacer nada»
- La junta de la Mancomunidad sale escoltada de noche tras los disturbios de la basura
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»