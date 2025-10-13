Domingo trágico en las carreteras gallegas con dos muertes

Dos hombres han fallecido víctimas de accidentes de tráfico en las últimas horas en Galicia.

Un anciano de 81 años (B.M.M.) ha fallecido a causa de un atropello este domingo en el municipio coruñés de Santa Comba. Según ha informado el 112, el suceso tuvo lugar en la Avenida Antonio Tomé Taboada, en Santa Cataliña. El servicio recibió el aviso alrededor de las 21:00 horas, cuando varios particulares alertaron de que se había producido un atropello y de que se le estaban practicando maniobras de reanimación a la víctima.

El 112 movilizó a los Bomberos de Santa Comba, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los efectivos de Protección Civil de la localidad y al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que envió una ambulancia de soporte vital básico y a personal del Punto de Atención Continuada de Santa Comba.

Pese a los esfuerzos por reanimar al hombre, falleció en el lugar del accidente, en el entorno de la casa consistorial, donde existen varios pasos de cebra

La otra víctima mortal es un varón de 51 años (R.F.V.) que sufrió un accidente de tráfico en el municipio lucense de Castro de Rei. El suceso tuvo lugar alrededor de las 00:00 horas, en Os Vales, en la parroquia de Loentia. Según explica el 112, fue un particular el que dio la voz de alarma. Alertaba sobre la presencia de una furgoneta volcada y de un hombre tendido en la cuneta que podía necesitar asistencia sanitaria urgente.

El servicio informó a la Guardia Civil de Tráfico y a la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó una ambulancia asistencial de Soporte Vital Avanzado.

Con todo, y aunque fue atendido en el punto, el paciente acabó falleciendo en el propio lugar del accidente.