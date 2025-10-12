Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una persona recibe un disparo en una pierna durante una jornada de caza en Becerreá

Un helicóptero medicalizado se encargó de trasladar a la víctima al hospital de Lugo

Imagen de archivo de un helicóptero del 061 en Galicia / J. Prieto

Una persona tuvo que ser trasladada en helicóptero al Hospital Lucus Augusti (HULA) tras recibir un disparo en una pierna durante una jornada de caza en Becerreá.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 14.00 horas de este domingo en el lugar de Bustelo y fueron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 los que dieron la voz de alarma.

Hasta el punto se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense y agentes de la Guardia Civil.

