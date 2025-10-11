Investigación
Encuentran los restos de un hombre que llevaba muerto más de 11 años en su casa en Valencia
Unas filtraciones de la lluvia en el edificio han descubierto el cadáver
Teresa Domínguez
Las intensas lluvias que han caído estos días en Valencia han destapado los restos óseos de un hombre que llevaría, por lo menos, once años muerto en su casa.
El edificio, situado en la calle Luis Fenollet de València, ha sufrido filtraciones que han caído en la vivienda en la que se han hallado los restos y, de ahí, a viviendas inferiores. El líquido filtrado, sin embargo, era de color negro y con mal olor, lo que ha alarmado a los vecinos.
Al personarse la policía en el inmueble, han procedido a acceder a esta vivienda, que corresponde a Antonio F., nacido en 1936. Los agentes y la comisión judicial han tenido problemas para acceder puesto que dentro había anidado un gran número de palomas. De hecho han requerido la intervención de los bomberos para tirar la puerta abajo. Los agentes han encontrado los huesos de un varón, previsiblemente Antonio F., del que sus vecinos hacía años que no sabían de él.
Antonio F. podría llevar fallecido al menos once años según relatan los vecinos. Una de las vecinas dice recordar un hedor saliendo de la vivienda en el año 2014, pero al que no dio más importancia. El presunto fallecido tenía dos hijos con los que no tenía ninguna relación, y no tenía más familia conocida, por lo que nadie le ha echado en falta en estos años.
