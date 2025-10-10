Varios heridos leves en un accidente con cinco vehículos implicados en la AP-9 en A Coruña
Fue necesario cortar un tramo de la autopista al haber un coche volcado sobre la calzada
El atasco se alargó durante hora y media
RAC
Un accidente con cinco vehículos implicados en la salida de A Coruña por la autopista AP-9 ha causado retenciones y tráfico muy lento hoy en la salida de la ciudad. Este choque múltiple ha ocurrido en el kilómetro 6,500 -a la altura de O Burgo- y ha dejado varios heridos y un importante atasco durante una hora y media en la salida de la ciudad.
Uno de los vehículos implicados ha quedado volcado sobre la calzada, lo que ha obligado a cortar un tramo de la autopista a la altura de la estación de servicio de O Burgo. Cinco patrullas de la Guardia Civil de Tráfico han acudido al lugar del accidente y han regulado la circulación en sentido Santiago-Vigo desviando a los conductores por el área de servicio de O Burgo para sortear así el tramo cortado por el accidente mientras no fueron retirados los vehículos.
Tráfico confirma que la autopista sigue cortada a esa altura. Patrullas de la Guardia Civil están desviando a los conductores en la salida anterior.
