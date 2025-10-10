Detenidos siete ultras de aficiones rivales en Vigo, Pontevedra y Marín por altercados violentos

La Policía Nacional ha detenido a siete ultras de dos aficiones futbolísticas rivales en Pontevedra, Vigo y Marín. Tras una intensa investigación a raíz de varias agresiones producidas entre ambos grupos, se ha podido detener a parte de los responsables, pero la investigación continúa abierta.

Los hechos ocurrieron a principios del mes pasado, cuando cinco integrantes de la peña celtista Tropas de Breogán reconocieron a dos individuos de ideología contraria pertenecientes al «Frente Bokerón» (aficionados ultras del Málaga C. F.) en una zona comercial de la ciudad, y tras coordinarse y cubrirse el rostro, los abordaron para agredirles, portando objetos contundentes.

Días después, un grupo de siete personas, entre los cuales se encontraban miembros de la afición ultra malagueña y acompañantes de los mismos, irrumpía encapuchado en una cervecería de Vigo donde se encontraban dos miembros de la afición ultra celeste, los cuales tuvieron que huir para no ser agredidos.

La reacción por parte de este último grupo no tardó en llegar, cuando horas más tarde 27 jóvenes entraban con los rostros ocultos y portando objetos contundentes en un 'pub' del municipio de Marín para agredir al grupo rival. Ambos bandos utilizaron defensas extensibles y objetos peligrosos, además de actuar con pasamontañas y capuchas.

La investigación de los hechos no contó con la colaboración de ninguna de las partes al no mediar denuncia alguna entre los agredidos. Es habitual entre este tipo de grupos violentos la no colaboración con las autoridades policiales y la elección de «solucionar» entre ellos y de forma violenta sus discrepancias y enemistades, apunta la Policía Nacional.

Si bien, tras recabar información veraz, la Brigada local de Información de la Comisaría de Vigo-Redondela, pudo acreditar la participación en los hechos de siete personas, y a finales de mes, llevó a cabo un operativo en el que se detuvo a estos siete ultras, cinco de ellos pertenecientes al grupo Tropas de Breogán y los otros dos, miembros del Frente Bokerón, pero asentados en la localidad de Marín.

A los detenidos se les imputan delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria, y tras su detención fueron puestos a disposición judicial. La operación sigue abierta y no se descartan futuras detenciones.