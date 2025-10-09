Muere una anciana de 91 años en un accidente de tráfico en Cabanas
El vehículo, en el que viajaban tres personas, circulaba por la AP-9 hacia Ferrol cuando se salió de la vía
Uno de los ocupantes, de 65 años, fue evacuado al Hospital Arquitecto Marcide
Una mujer de 91 años falleció en un accidente de tráfico en Cabanas en la tarde del miércoles. El siniestro ocurrió en la AP-9, sentido Ferrol, poco antes de las 20:30 horas al salirse de la vía un turismo en el que viajaban tres personas.
Fue necesaria la intervención de los bomberos al hallarse una persona atrapada dentro del vehículo: acudieron efectivos de los parques del Eume y Betanzos, así como los miembros del GES de Mugardos.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos del equipo sanitario del 061, M.C.G., de 91 años, falleció. Otro ocupante, F.P.A., de 65 años fue trasladado al Hospital Arquitecto Marcide, y la tercera ocupante del vehículo, M.R.C., de 65 años, no precisó evacuación y fue dada de alta en el punto.
El Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia movilizó a cuatro ambulancias, una de ellas de soporte vital avanzado (SVA), así como a personal del PAC de Pontedeume.
