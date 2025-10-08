Días negros en Lugo con cuatro casos de violencia machista: de retenerla en la vivienda a agarrarla por el cuello

La Policía Local de Lugo ha informado de que un agente que cubría el puesto de mando avanzado del recinto ferial en Horta do Seminario, detectó el pasado día 5, a través del sistema de videovigilancia, una pelea en la zona próxima a la Rúa Vilalba.

Según relata en un comunicado, observó como una joven recriminaba a un hombre su conducta, tras lo cual se produjo un forcejeo entre ambos. Fueron separados y, según la Policía Local, los testimonios apuntan a que se produjo una agresión previa dentro de un local de ocio, donde el hombre habría agarrado del cuello a su expareja.

También le habría roto de forma intencionada los retrovisores del vehículo.

El presunto agresor fue detenido y se instruyeron diligencias por violencia de género y daños en la propiedad.

Detención por violencia machista tras intervención ciudadana

La Policía Local de Lugo también ha informado de que en la madrugada del mismo 5 de octubre, una llamada ciudadana alertó de la presencia de una mujer llorando y aparentemente "acosada" en la vía pública, en las cercanías del recinto del San Froilán.

Agentes comprobaron que la mujer presentaba un fuerte estado de ansiedad y manifestó que su pareja la había amenazado verbalmente y que, con anterioridad, había sufrido agresiones físicas.

Tras ser informada de sus derechos, la víctima trasladó su intención de denunciar tanto los hechos recientes como los anteriores. El hombre fue detenido por un presunto delito de violencia de género, siendo conducido a dependencias policiales donde se instruyen diligencias para el Juzgado.

Orden de alejamiento quebrantada

Asimismo, el pasado día 6 de octubre, en la zona de Fontiñas, una mujer requirió auxilio al encontrarse con una persona que la hostigaba en la terraza de un bar.

A la llegada de una patrulla de la Policía Local de Lugo, el individuo mostró una actitud esquiva y aportó, según el relato policial, datos "incoherentes", lo que motivó su traslado a dependencias policiales para su identificación.

Tras diversas gestiones, se comprobó que tenía vigente una orden de alejamiento sobre la mujer que demandó auxilio. Por tal motivo, y tras ser informado de sus derechos, fue detenido por quebrantamiento de medida judicial de protección, siendo trasladado a dependencias policiales donde se instruyen diligencias.

Una mujer denuncia que su pareja la retuvo en la vivienda

Al mismo tiempo, la Policía Local ha informado este miércoles de que el pasado día 4 una mujer denunció haber sido retenida por su pareja en su vivienda, ubicada en la Avenida da Coruña.

Según relata en un comunicado, además de manifestar que había sido retenida por su pareja, que le impediría marcharse, agregó que le había arrebatado el teléfono móvil y provocado arañazos en la cara.

Además, la Policía Local precisa que se evidenciaron daños en el mobiliario del domicilio.

La víctima aseguró que es la primera vez que se produce un episodio de estas características, y tras recuperar sus pertenencias, abandonó la vivienda y manifestó su intención de formalizar denuncia, instruyendo los agentes diligencias para su remisión al Juzgado.