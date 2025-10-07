Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan la muerte de una persona por un posible atropello en Cee

Testigos apuntan que vieron un vehículo en el lugar

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL - Archivo

El servicio de emergencias 112 de Galicia han informado en la madrugada de este martes de que han encontrado el cuerpo de una persona en la carretera AC-445, a la altura del municipio coruñés de Cee, en lo que apunta a un accidente de tráfico.

La Axencia Galega de Emergencias (Axega) ha informado poco después de la medianoche de una persona fallecida en la AC-445 en la avenida Finisterre de esta localidad situada en la provincia de A Coruña.

En la misma plataforma, ha señalado que se está investigando la muerte en relación a un posible atropello pese a la ausencia del coche en el lugar del accidente, si bien ha apuntado a que «hay testigos que vieron un turismo».

El equipo encargado de coordinarlo es el EIS (Equipo de Investigación de Siniestros) de Santiago de Compostela. En el operativo han participado efectivos de Urxencias sanitarias de Galicia 061, Guardia Civil y Protección Civil.

