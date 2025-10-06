Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
Cuando llegó la Policía la bronca ya se había disuelto, pero algunas personas presentaban signos de haber sido agredidas
Ocurrió a las puertas de un pub de la calle Santiago de Chile y se extendió hasta la plaza de Vigo
Arturo Reboyras
Las alarmas saltaron al filo de las 05.00 horas de la madrugada de este domingo, cuando en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía recibieron una llamada, rebotada desde el 112, en la que se alertaba de una macropelea a las puertas de un local de ocio nocturno en el Ensanche de Santiago. El suceso ocurrió entre la calle Santiago de Chile y la plaza de Vigo, hasta donde se desplazaron de inmediato al menos ocho patrullas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, además de coches policiales de camuflaje y una ambulancia medicalizada.
La llamada de alerta advertía de que en la bronca habría implicadas al menos una veintena de personas, de ahí que se decidiese movilizar semejante despliegue policial. Sin embargo, cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, la reyerta ya se había disuelto; aunque en la zona todavía quedaban algunas de las personas involucradas.
Según confirman a EL CORREO GALLEGO fuentes policiales, algunas personas presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo que no revestían gravedad, pero que evidenciaban que se había producido una agresión. Sin embargo, nadie quiso presentar denuncia por lo sucedido. Los agentes procedieron a abrir diligencias en base al relato de los testigos y también identificaron a algunas de las personas que se encontraban en ese momento a las puertas del establecimiento de ocio nocturno. No obstante, no se registraron detenciones. Todo apunta a que las personas que se vieron implicadas en la bronca estarían de marcha en un pub de la calle Santiago de Chile y se encontraría bajo los efectos de algún tipo de sustancia.
