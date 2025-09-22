Dos detenidos por la muerte de un joven de 20 años de una pedrada en Sevilla

Un joven de unos 20 años ha muerto tras recibir "un impacto con un objeto contundente" en el barrio de Torreblanca, en Sevilla, tal como confirman desde la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde, y solo un día después, los agentes al cargo del caso detuvieron a dos personas por su supuesta implicación en este homicidio, según detallan fuentes cercanas a la investigación a El Correo de Andalucía.

Según apuntan desde el Servicio de Emergencias 112, la agresión se produjo el pasado sábado a las 18:45 entre la calle Sándalo y Granado, donde tuvo lugar una reyerta entre jóvenes en la que uno de ellos recibió un "golpe en la cabeza con una piedra". Aunque no se descarta ninguna hipótesis, la explicación principal que manejan en estos momentos los investigadores es que el ataque se produjo durante una disputa en mitad de una celebración con varios de los participantes en estado de embriaguez.

El 112 recibió un buen número de llamadas que avisaban de una pelea en este callejón peatonal de Torreblanca. Los alertantes advertían además de la presencia de "una persona inconsciente en el suelo que sangraba por la cabeza tras recibir un golpe". Aunque se movilizaron a efectivos de Policía Nacional y Local y sanitarios hasta la zona indicada, estos mismos testigos presenciales informaron al Servicio de Emergencias que trasladaban por sus propios medios al herido hasta un centro de salud cercano.

Tras la confirmación de la muerte de este joven, las autoridades abrieron una investigación para intentar esclarecer lo sucedido y arrestaron a los dos presuntos autores de la agresión. En estos momentos todo apunta a que la pelea se produjo durante una fiesta en uno de los enclaves más conflictivos del barrio, aunque no se descarta por ahora ninguna hipótesis.